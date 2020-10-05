Dolar
7.788
0.3866%
Euro
9.1611
0.709%
Altın
1907.58
0.4354%
Borsa
1154.51
0.8279%
G. Altın
476.968
0.6539%
Bitcoin
83512.14
1.2757%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    İranlıların yüzde 55'i, ABD seçimlerinden etkileneceklerini düşünüyor

    İran'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yarıdan fazlasının ABD başkanlık seçimi sonuçlarının ülkenin geleceğini etkileyeceği yönünde bir görüşe sahip olduğunu ortaya koydu.
    • AA
    • 05.10.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 14:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İranlıların yüzde 55'i, ABD seçimlerinden etkileneceklerini düşünüyor

    İranlı Öğrenciler Anket Merkezi (İSPA) tarafından geçtiğimiz günlerde, 18 yaş üstü 1618 kişiyle telefon aracılığıyla "2020 ABD Başkanlık Seçimlerine İran Halkının Yaklaşımı" anketi yapıldı.

    YÜZDE 55 'SONUÇLAR GELECEĞİMİZİ ETKİLER' DEDİ

    Ankete katılanların yüzde 55,3'ü önümüzdeki ay ABD'de düzenlenecek seçimlerin İran'ın geleceğini etkileyeceğini düşünürken, yüzde 26,4'ü ise karşıt görüş belirtti.

    Katılımcılardan her 10 kişiden 3'ü ABD seçimlerini takip ettiğini ve adayları bildiğini aktardı.

    ABD GÜNDEMİNİ TAKİP EDEN YÜZDE 56, 'TRUMP KAZANIR' DEDİ

    Bu kişilerden yüzde 56,6'sı seçimleri Donald Trump'ın kazanacağını öngörürken, yüzde 20,6 ise Joe Biden'ın ipi göğüsleyeceği tahmininde bulundu.

    ABD seçimleriyle ilgilenen katılımcıların yüzde 36,7'si Biden'ın kazanmasının İran için daha iyi olacağı yönünde görüş öne sürdü.

    Katılımcıların yüzde 8,6'sı ise Trump'ın seçilmesinin ülke için faydalı olacağını düşünürken, yüzde 46,1'i ise kim kazanırsa kazansın sonucun durumu değiştirmeyeceğine inandığını bildirdi.

    İranlıların yüzde 55 i, ABD seçimlerinden etkileneceklerini düşünüyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir