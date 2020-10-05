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- İranlıların yüzde 55'i, ABD seçimlerinden etkileneceklerini düşünüyor
İranlıların yüzde 55'i, ABD seçimlerinden etkileneceklerini düşünüyor
- AA
- 05.10.2020 - 14:36
- Güncelleme : 05.10.2020 - 14:36
İranlı Öğrenciler Anket Merkezi (İSPA) tarafından geçtiğimiz günlerde, 18 yaş üstü 1618 kişiyle telefon aracılığıyla "2020 ABD Başkanlık Seçimlerine İran Halkının Yaklaşımı" anketi yapıldı.
YÜZDE 55 'SONUÇLAR GELECEĞİMİZİ ETKİLER' DEDİ
Ankete katılanların yüzde 55,3'ü önümüzdeki ay ABD'de düzenlenecek seçimlerin İran'ın geleceğini etkileyeceğini düşünürken, yüzde 26,4'ü ise karşıt görüş belirtti.
Katılımcılardan her 10 kişiden 3'ü ABD seçimlerini takip ettiğini ve adayları bildiğini aktardı.
ABD GÜNDEMİNİ TAKİP EDEN YÜZDE 56, 'TRUMP KAZANIR' DEDİ
Bu kişilerden yüzde 56,6'sı seçimleri Donald Trump'ın kazanacağını öngörürken, yüzde 20,6 ise Joe Biden'ın ipi göğüsleyeceği tahmininde bulundu.
ABD seçimleriyle ilgilenen katılımcıların yüzde 36,7'si Biden'ın kazanmasının İran için daha iyi olacağı yönünde görüş öne sürdü.
Katılımcıların yüzde 8,6'sı ise Trump'ın seçilmesinin ülke için faydalı olacağını düşünürken, yüzde 46,1'i ise kim kazanırsa kazansın sonucun durumu değiştirmeyeceğine inandığını bildirdi.