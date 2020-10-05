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İranlıların yüzde 55'i, ABD seçimlerinden etkileneceklerini düşünüyor

İranlıların yüzde 55'i, ABD seçimlerinden etkileneceklerini düşünüyor

İran'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yarıdan fazlasının ABD başkanlık seçimi sonuçlarının ülkenin geleceğini etkileyeceği yönünde bir görüşe sahip olduğunu ortaya koydu.