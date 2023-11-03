İrlanda Başbakanı Varadkar: İsrail'in Gazze'deki eylemleri meşru müdafanın ötesine geçti İsrail'in sivillere saldırılarına tepki gösteren Varadkar, "Meşru müdafaa değil, intikam" dedi. Bir tepki de İrlanda'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Byrne'den geldi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıları, İrlanda'nın tepkisini çekti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İsrail'in Hamas'ın saldırılarına verdiği tepkiyi sert bir şekilde eleştirerek İsrail'i "intikama yaklaşan eylemlerde" bulunmakla suçladı.

Meşru müdafaa değil, intikam

Varadkar, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle meşru müdafaa hakkının ötesine geçtiğini belirterek, toplu cezalandırmanın uluslararası hukukun ihlali olduğu konusunda uyardı:

Her devlet gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı olduğuna, Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğuna ve böylece bunu bir daha yapamayacaklarına kuvvetle inanıyorum.



Ancak şu anda ortaya çıktığını gördüğüm şey meşru müdafaa değil. Daha çok intikama yaklaşan bir şeye benziyor.

Telegraph'ın aktardığına göre, İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" olup olmadığı sorulan Varadkar, "Buna karar vermek bana düşmez." dedi.

İrlanda: İsrail'in mülteci kamplarını hedef alması kabul edilemez

Öte yandan İrlanda'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, İsrail'e, Gazze'de sivillerin hayatını riske atacak askeri operasyonlar yapmaması çağrısında bulundu:

İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakla birlikte, bu orantılı ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde yapılmalıdır.



Dün ve son birkaç gündür mülteci kamplarında gördüklerimiz kesinlikle kabul edilemez ve birçok insan için gerçekten şok edici.

"Kendini savunsun ama..."

İsrail'e çağrıda bulunan Byrne, "Evet kendini savunsun ama bunu uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde yapsın. Sivilleri ve özellikle çocukları bu işin dışında tutmalıdır." dedi.

Çatışmalarda insani bir duraklama sağlamak ve iki devletli çözüm için görüşmeleri canlandırmak amacıyla diplomatik çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Byrne, şu ifadeleri kullandı: