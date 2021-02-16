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    İrlanda'da dev kardan adam yapan aile

    Kar fırtınasının ardından kardan adam yapmak için harekete geçen ailenin çalışması sonucu ortaya 4 metrelik bir yapı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:55
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    İrlanda'da dev kardan adam yapan aile

    Avrupa'yı etkisi altına alan kar yağışı, İrlanda'da da kendisini gösterdi.

    İrlandalı bir aile, kar fırtınası sonrası kardan adam yapmak için işe koyuldu.

    4 METRELİK KARDAN ADAM

    İş makinesi ve halatlar yardımıyla dev kardan adam oluşturuldu. Hazırlığın her aşaması kaydedildi.

    Kardan adamı hazırlayan aile, dev yapının uzunluğunun 4.24 metre olduğunu söyledi.

    İrlanda'da dev kardan adam yapan aile ViDEO

    İrlanda da dev kardan adam yapan aile #1

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