İrlanda'da fazla para kuyruğu: Bozulan ATM'ler yoğunluğa neden oldu Teknik sorun nedeniyle ATM'ler, müşterilerine fazladan para verdi. Haberi duyanlar para çekmeye koşarken, bankadan müşterilere kritik bir uyarı yapıldı.

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AA & Ensonhaber

İrlanda'da benzeri pek görülmeyen anlar yaşandı.

ATM'lerde ortaya çıkan sorun nedeniyle müşterilere fazladan ödemeler yapıldı.

İstenen miktarın üzerindeki meblağlarda yapılan ödemeler, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'lerde meydana geldi.

İstenen meblağın üstünde çekimler yapıldı

Daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verildi. Irish Times'ın aktardığına göre, bazı müşterilerin hesaplarından 1000 euroya kadar transfer yapmasına izin verildi.

Saatlerce devam eden sorunlar nedeniyle söz konusu ATM'ler, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi.

Haberi alanlar ATM'lere koştu

Bu durumun sosyal medyada kısa sürede yayılmasıyla para çekmek isteyenler, ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldı. Bu noktalara polis ekipleri gönderildi.

Banka uyardı: Fazladan çekilen paralar hesaplara yansıtılacak

Bank of Ireland tarafından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Müşterilerimize normal limitlerin üzerindeki para transferi ve çekme, ödeme işlemlerinin hesaplarına yansıtılacağını hatırlatmak isteriz.



Müşterilerimizin bakiyelerini kontrol edemediğinin bilincindeyiz ancak fazladan para çekme ve transfer yapmamanız gerekir.

Sorun çözüldü

Aksaklık nedeniyle özür dileyen banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.