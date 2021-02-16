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    İrlanda'da kasaba köpükle kaplandı

    Rüzgarla birlikte denizden gelen köpükler, kasabayı köpük altında bıraktı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:36
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    İrlanda'da kasaba köpükle kaplandı

    İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

    Şiddetli rüzgarın etkisiyle birlikte denizden gelen köpükler, kasabanın iç kesimlerine doğru yayıldı.

    KASABA KÖPÜK ALTINDA

    Kasabadaki evler, sokaklar ve tabelalar köpük altında kaldı.

    O anlar bir bölge sakini tarafından kaydedilirken, deniz köpüğüne sudaki yosunların neden olduğu ifade ediliyor.

    İrlanda'da kasaba köpükle kaplandı ViDEO

    İrlanda da kasaba köpükle kaplandı #1

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