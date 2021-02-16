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İrlanda'da kasaba köpükle kaplandı
Rüzgarla birlikte denizden gelen köpükler, kasabayı köpük altında bıraktı.
- İHA
- 16.02.2021 - 10:28
- Güncelleme : 16.02.2021 - 10:36
İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle birlikte denizden gelen köpükler, kasabanın iç kesimlerine doğru yayıldı.
KASABA KÖPÜK ALTINDA
Kasabadaki evler, sokaklar ve tabelalar köpük altında kaldı.
O anlar bir bölge sakini tarafından kaydedilirken, deniz köpüğüne sudaki yosunların neden olduğu ifade ediliyor.
İrlanda'da kasaba köpükle kaplandı ViDEO