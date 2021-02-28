Dublin'de bir araya gelen göstericiler, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalara tepki gösterdi. Polisin müdahalesi sert oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin, koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriye sahne oldu.

Yüzlerce protestocunun St. Stephen Green Parkı'nda toplanması engellendi. Polis ekipleri, karşı karşıya geldiği göstericileri coplarla müdahale ederek Grafton Caddesi'ne götürmeye çalıştı.

POLİSE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

İrlanda polisi, göstericilerin havai fişekli ve tenekeli saldırısına uğradı. Yaralanan bir polis, hastaneye kaldırıldı.

BBC News, çıkan olayla ilgili 23 göstericinin gözaltına alındığını aktardı.

İrlanda ulusal polis teşkilatı Garda'nın Komiseri Drew Harris, havai fişek saldırısı karşısında polisin "şanslı" olduğunu, ciddi yaralanmanın yaşanmadığını kaydetti.

İrlanda'da koronavirüs kısıtlamalarını protestoda ortalık karıştı ViDEO

"PANDEMİDE FEDAKARLIK YAPANLARA SAYGISIZLIK"

Yaşananlara dikkat çeken Harris, şiddet içeren davranışlarda bulunmak dışında herhangi bir amaçla havai fişeklerin protestolara taşınmadığını ifade etti, protestolara yönelik kapsamlı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Harris, ayrıca protestonun sosyal medya üzerinden planlandığını dile getirdi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, protestonun yol açtığı manzarayı kınadı. Martin, koronavirüs salgını döneminde bir araya gelen büyük kalabalığın, pandemi sürecinde fedakarlık yapan insanlara karşı saygısızlık olduğunu kaydetti.