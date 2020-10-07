İş insanı Jak Kamhi hayatını kaybetti

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Profilo’nun kurucusu Jak Kamhi, 95 yaşında hayata veda etti.

Türk sanayiinin kurucularından ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden ve Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi, 95 yaşında vefat etti.

JAK KAMHİ KİMDİR?

Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı’nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesi'nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye’nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.