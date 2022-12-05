Isaac Herzog, BAE'de Muhammed bin Zayed ile görüştü

Isaac Herzog, BAE'de Muhammed bin Zayed ile görüştü

Açıklama yapan Herzog, "Ortaklığımızı güçlendirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışacağız" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Körfez turu kapsamında önce Bahreyn'e gitti.

Herzog, buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti.

Herzog, havaalanında BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı.

İsrail Cumhurbaşkanı BAE'de

BAE ziyareti kapsamında Herzog, başkent Abu Dabi'de ülkenin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Herzog'un ofisine göre, İsrail Cumhurbaşkanı, Emirlik başkentinde başlayan Abu Dabi Uzay Tartışması'nda bir konuşma yapacak.

Isaac Herzog, BAE'de Muhammed bin Zayed ile görüştü ViDEO

"Ortaklığımızı güçlendirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışacağız"

AA'nın haberine göre, BAE ve Bahreyn, Eylül 2020'de İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmak için ABD arabuluculuğunda anlaşmalar imzaladı. Bu ülkeleri, daha sonra Sudan ve Fas izledi.

Bu arada Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı dostum Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüm. İbrahim Anlaşmaları, bölgemiz için harika bir hediye.

Ortaklığımızı güçlendirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Umarım barış çemberine başka ülkeler de katılır." diye yazdı.