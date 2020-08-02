Isaias Kasırgası, Florida kıyılarına yaklaşıyor

Eyalette sığınaklar hazır hale getirilirken, yetkililer halktan tedbirli olmasını istedi.

ABD'de kasırga alarmı verildi.

Meteoroloji uzmanları, Florida eyaleti sahillerine yaklaşmakta olan Isais Kasırgası konusunda uyardı.

Bahamalar'ı etkisi altına alan kasırga nedeniyle Florida'da yetkililer, plajları, yat limanlarını ve parkları kapattıklarını duyurdu.

STOK YAPILDI

Florida Valisi Ron DeSantis, "Şu anda insanlardan yapmalarını istediğimiz en önemli şey ihtiyatlı olmaları. Kişisel koruyucu ekipman stokları, jeneratörler, su ve dağıtılmaya hazır yemeklerimiz mevcut." dedi.

Eyaletin Miami-Dade County bölgesinin Belediye Başkanı Carlos Gimenez, hazır halde 20 tahliye merkezinin olduğunu söyledi.

SIĞINAKLAR HAZIR

Olası bir felakete karşı sığınaklar da hazır hale getirildi. Gimenez, "Biz hâlâ sığınakları açmaya ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyoruz, ancak hazırlar." diye konuştu.

Kuzey Karolina eyaletinde ise geçtiğimiz yıl Dorian Kasırgası nedeniyle büyük hasar alan Ocracoke Adası'nın tahliye edilmesi talimatı verildi. Ayrıca, aynı kasırgada en az 70 can kaybının yaşandığı Abaco Adası sakinleri de tahliye edildi.

PORTO RİKO'DA AĞIR HASAR

Bu arada ABD'nin bağımsız özerk bölgesi Porto Riko'da etkisini gösteren Isais Kasırgası, şiddetli rüzgar ve yoğun yağışların ardından akarsuların taşmasına, toprak kaymasına ve ağaçların yıkılmasına neden oldu.

Isaias Kasırgası, Porto Riko'da etkili oldu ViDEO

SAATTEKİ HIZI 128 KİLOMETRE

Kasırga merkezine göre, geçtiğimiz cuma gecesi Isais'in hızı saatte 128 kilometre olarak kaydedildi.

Bahamalar'ın başkenti Nassau'nun güney ve güneydoğusunda yoğunlaşan kasırga, saatte 24 kilometre hızla kuzeybatıya hareket ediyordu.