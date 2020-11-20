Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerlerinin bayrak diktiği kent camisinde ezan okundu.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin Ağdam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi.

Azerbaycan askerleri, önce Ağdam'a giden yolları mayınlardan temizledi, daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı.

CAMİYE BAYRAK ASILDI

Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı.

Şehre giren askerlerin komutanı, caminin önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Ağdam ili işgalden kurtarılmıştır. Azerbaycan bayrağı Ağdam kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

İşgalden kurtarılan Ağdam kent camisinde ezan okundu VİDEO

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EZAN OKUNUP NAMAZ KILINDI

Daha sonra camide 27 yılın ardından ilk ezan okundu, cuma namazı kılındı.

Caminin minaresinden çekilen görüntülerde neredeyse tek sağlam binası kalmayan şehrin harabe ve ıssız durumda olduğu dikkati çekiyor.

Minareleri ve ana yapısı sağlam kalan cami ise bakımsız durumda.