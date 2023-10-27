İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu ve iletişimin kesildiğini belirten İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, "Dünyanın artık yeter demesi için Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" diye sordu.

AA & Ensonhaber

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya paylaşımında Gazze'nin yoğun İsrail bombardımanı altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını belirtti.

İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerine paylaşımında yer verdi.

Eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kaldı

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

İsraillilerin kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.