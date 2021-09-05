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    İskoçya'da ıssız ada satışa çıkarıldı

    Yerleşim yeri barındırmayan ada, yaklaşık 575 bin TL'den satışa sunuldu. Satıcılar, adanın çevresindeki doğal güzelliğe işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 10:43
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    İskoçya'da ıssız ada satışa çıkarıldı

    İskoçya'da özel bir ada, satış listesine konuldu.

    Üzerinde yerleşim bulunmayan Carn Deas Adası, İskoçya Yaz Adaları'ndan biri olarak biliniyor.

    575 BİN TL'YE SATILIK ADA

    Yüzölçümü 89 dönüm olan adanın satış bedeli 50 bin sterlin (yaklaşık 575 bin TL) olarak belirlendi.

    En uzun kısmı 485 metre, en geniş bölümü ise 270 metre olan adayı satışa çıkaran yetkililer, söz konusu yerin çevresindeki su bazlı cazibe merkezlerine vurgu yaptı.

    "BOZULMAMIŞ DOĞAL GÜZELLİK"

    Açıklamada, "Carn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor. Burada derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduklarının tadını çıkarabilirsiniz." denildi.

    Ancak otel inşa etmek isteyenlerin başka yer bakması gerektiği, adaya kurulabilecek en büyük yapının sadece "küçük bir kabin" olduğu kaydedildi. Bunun bile planlama izni gerektireceğine dikkat çekildi.

    İskoçya'da 575 bin liraya ada satışı ViDEO

    İskoçya da ıssız ada satışa çıkarıldı #1

    İskoçya da ıssız ada satışa çıkarıldı #2

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