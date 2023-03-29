İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf yemin etti İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) yeni lideri seçilerek İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf, yemin ederek göreve başladı.

İHA

İskoçya tarihi bir ilke imza attı.

Dün Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) yeni lideri seçildi.

Yusuf, dün 129 sandalyeli İskoçya parlamentosunda yapılan oylamada 71 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni ve ilk Müslüman başbakanı oldu.

İlk Müslüman Başbakan yemin etti

İskoçya’nın yeni başbakanı seçilen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yusuf, bugün Yüksek Mahkeme'de düzenlenen törende yemin etti.

Yusuf, İskoçya'nın ilk başbakanı olarak tarihe geçti.

Resmi olarak görevine başlayan Yusuf, yakın zamanda kabineyi açıklayacak.

Shona Robison'ın başbakan yardımcısı olarak görev yapacağı yeni kabinede olması beklenen isimler bugün sabah saatlerinden itibaren başbakanlık resmi konutu Bute House'a geldi.

Maliye Bakanı Kate Forbes ve Ticaret Bakanı Ivan McKee'nin hükümetten ayrılması ve yerine yeni isimlerin atanması bekleniyor.