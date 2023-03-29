İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdı İskoçya'da bölgesel yönetimin yeni başbakanı olan ve Müslüman olduğu bilinen Pakistan göçmeni Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde, ailesiyle birlikte kıldığı namazı sosyal medya hesabından paylaştı.

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İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistan göçmeni Hamza Yusuf oldu.

37 yaşındaki Hamza Yusuf, tarihi bir sonuçla, İskoç Ulusal Partisi (SNP) genel başkanlığı seçiminden birincilikle çıktı.

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı

Pakistan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Hamza Yusuf, şubat ayında genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı.

Pakistan kökenli Yusuf, İskoçya’nın da ilk Müslüman başbakanı oldu.

Resmi konutta namaz kıldırdığı fotoğrafı paylaştı

Yusuf, başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününe ait bir fotoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ailesiyle birlikte namaz kıldığı ana ait fotoğrafı paylaşan Yusuf, Müslümanlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

"İftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an"

Yusuf, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an."

"Cumhuriyetçilik, dini siyasetin dışında tutuyor"

Yusuf'un paylaşımına bazı hesaplardan eleştiriler de eksik olmadı. Kendisini cumhuriyetçi olarak tanımlayan bir hesap, "Benim tarzımdaki cumhuriyetçilik, dini siyasetin dışında tutuyor." ifadesini kullandı.

