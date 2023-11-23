İslam düşmanı Geert Wilders'in seçilmesi, Avrupa'da taşları yerinden oynattı Müslüman karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Wilders'in sandıktan birinci çıkması, 'siyasi deprem' olarak tanımlandı. Wilders'in, siyasete başlama sürecindeki noktalara dikkat çekildi.

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Hollanda'da genel seçim sonuçları belli oldu.

Sandık çıkış anketleri, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ilk sıraya yerleştiğini söylüyor.

Müslüman karşıtlığıyla bilinen Wilders'ın elde ettiği sonuç, Avrupa'da taşları yerinden oynattı.

"Avrupa'yı ürpertiyor"

Uzun bir süredir ırkçı tavır takınan Wilders'ın partisi, şimdi ise iktidara her zamankinden daha yakın.

İngiltere merkezli The Guardian, "Hollandalı aşırı sağcı figür Avrupa'yı ürpertiyor." diye yazdı.

"İslam karşıtı söylemiyle tanınıyor"

Wilders'in tarif edildiği analizde şu ifadelere yer verildi:

Kendine özgü sarı saç modeli, İslam ve göçmenlik karşıtı söylemiyle tanınan Geert Wilders, Hollanda seçimleri nedeniyle olmayı en çok sevdiği yere, yani ilgi odağına oturtuldu.

Sandıktan Wilders'in çıkmasına yorum: Siyasi deprem

Wilders'in Özgürlük Partisi'nin parlamento seçimlerinde en fazla oyu alma yolunda ilerlediği, bunun da bir sonraki hükümeti oluşturma konusunda PVV'ye "kilit rol" sağladığı aktarıldı. Yaşananlardan "siyasi deprem" şeklinde söz edildi.

İslam ve Müslümanlara hakaret dolu sözler

Skandal ifadelere imza atan Wilders, İslam'ı "geri kalmış bir kültürün ideolojisi" olarak tanımlarken Müslümanlara yönelik "pislik" olarak adlandırdı.

1963 yılında Almanya sınırına yakın Venlo'da doğan Wilders, erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle birlikte Katolik bir ailede büyüdü.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) bir üyesi olarak siyasete girdi, ancak partinin İslam ve göç konusundaki "ılımlı" tavrı nedeniyle ayrıldı.

İslam karşıtı politikaları partisinin merkezine yerleştirerek 2004 yılında Özgürlük Partisi'ni kurdu.

Ukrayna'yı düşündürüyor

Haberde, "Sonuçlar Kiev'de endişeyle karşılanacak. Kıtadaki diğer aşırı sağcı liderler gibi Wilders de Vladimir Putin yönetimini övdü. Avrupa'da 'histerik Rus düşmanlığına' karşı harekete geçti." denildi.

Rusya'nın Kırım yarımadasını ilhak etmesinden dört yıl sonra Wilders, Moskova'ya giderek Duma'da üst düzey Rus yetkililerle görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarından bu yana Wilders, çatışmaların bir hata olduğunu söyleyerek Kremlin ile arasına mesafe koydu.

Yardımları askıya alması muhtemel

Ancak olası Wilders hükümetinde Ukrayna'ya yardımların eskisi gibi ilerlemeyebileceğine dikkat çekildi:

Wilders yönetimindeki bir hükümetin, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı teslim etme çabalarına öncülük eden Başbakan Mark Rutte döneminde olduğu gibi aynı rolü Ukrayna'ya yardım etmede oynaması pek olası değil.

Seçimlerden önceki son tartışmalardan birinde Wilders'in Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesini desteklemeyeceğini söylemesinin Ukrayna'yı "ürperteceği" ifade edildi.

BBC: Hollanda siyasetini sarstı

İslam karşıtı popülist Wilders'in zafer elde ettiğini yazan BBC, ırkçı siyasetçinin "PVV artık göz ardı edilemez. Biz yöneteceğiz." dediğini belirtti.

Haberde, "Onun galibiyeti Hollanda siyasetini sarstı. Ancak diğer partileri koalisyona katılmaya ikna etmesi gerekecek." denildi.

Wilders'in hedefinin 150 sandalyeli parlamentoda 76 sandalye kazanmak olduğu vurgulandı.