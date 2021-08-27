İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan’daki saldırıları kınadı

Kabil’de düzenlenen terör saldırılarına yönelik, İTT tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıların şiddetle kınandığı vurgulandı.

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, ülkede tansiyon düşmüyor.

Başkent Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik ardı ardına terör saldırıları düzenlendi.

BBC’nin üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğü ve 140 kişinin yaralandığı duyurulurken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, 13 ABD askerinin öldüğünü, 18’inin ise yaralandığını açıkladı.

TERÖRÜN HER ŞEKLİNE KARŞI SABİT TUTUM

Meydana gelen bu saldırılar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yazılı bir açıklamayla kınandı.

Afganistan'daki saldırı şiddetle kınayan İİT, sebepleri ne olursa olsun terörün her şekline karşı tutumunun sabit olduğu vurguladı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.

İŞ BİRLİĞİ 2 KATINA ÇIKARILMALI

Ayrıca, terörle mücadele için çabaların ve uluslararası iş birliğinin iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı.