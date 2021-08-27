Euro
9.8792
-0.02%
Dolar
8.3938
0.07%
Altın
486.58
0.71%
Borsa
1.449
0%
Bitcoin
398.081
0.30%
EXEN Coin
27.36
5.23%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan’daki saldırıları kınadı

    Kabil’de düzenlenen terör saldırılarına yönelik, İTT tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıların şiddetle kınandığı vurgulandı.
    • AA
    • 27.08.2021 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan’daki saldırıları kınadı

    Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, ülkede tansiyon düşmüyor.

    Başkent Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik ardı ardına terör saldırıları düzenlendi.

    BBC’nin üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğü ve 140 kişinin yaralandığı duyurulurken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, 13 ABD askerinin öldüğünü, 18’inin ise yaralandığını açıkladı.

    TERÖRÜN HER ŞEKLİNE KARŞI SABİT TUTUM

    Meydana gelen bu saldırılar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yazılı bir açıklamayla kınandı.

    Afganistan'daki saldırı şiddetle kınayan İİT, sebepleri ne olursa olsun terörün her şekline karşı tutumunun sabit olduğu vurguladı.

    Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan’daki saldırıları kınadı #1

    İŞ BİRLİĞİ 2 KATINA ÇIKARILMALI

    Ayrıca, terörle mücadele için çabaların ve uluslararası iş birliğinin iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir