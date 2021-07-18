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    İslam karşıtı karikatürist Kurt Westergaard yaşamını yitirdi

    Müslümanlara yönelik aşağılayıcı çizimlerde bulunan karikatürist Kurt Westergaard hayatını kaybetti.
    • AA
    • 18.07.2021 - 23:27
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    İslam karşıtı karikatürist Kurt Westergaard yaşamını yitirdi

    İslam karşıtlığıyla bilinen ve sık sık hakaret içerikli çizimlerde bulunan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'un yaşamını yitirdiği açıklandı.

    DAHA ÖNCESİNDE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

    2005'te Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde, Hz. Muhammed’e yönelik ahlaksız karikatürler çizen Westergaard, protesto edilmişti.

    Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslüman'ı rencide etmişti.

    Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

    İslam karşıtı karikatürist Kurt Westergaard yaşamını yitirdi #1

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