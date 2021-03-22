İspanya: AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı

Dışişleri Bakanı Laya, Ankara ile olumlu gündem oluşturmak istediklerini ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere Türkiye ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Laya, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde birkaç ay süren muazzam çalkantılı bir dönemden sonra, belki de Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın zamanı gelmiştir." dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE VURGU

İspanyol bakan, "AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı." ifadesini kullandı.

AB-Türkiye ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmak için "bu toplantıya umutlu geldiklerini" dile getiren Laya, "Ancak Türkiye'den kararlı ve net bir destek görmemiz gerektiğinin de tam bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, 25-26 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi öncesinde Türkiye ve Rusya ile ilişkiler, Myanmar ve Batı Balkanlar gibi birçok konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.