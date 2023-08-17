İspanya alevlere teslim: Yangın felaketi havadan görüntülendi Kısa sürede yayılan yangına zorlu ulaşım şartları nedeniyle güçlükle müdahale edilebiliyor. "Yangın kontrolden çıktı" diyen yetkililerin ardından manzara farklı açılardan kameraya yansıdı.

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REUTERS

İspanya'nın Tenerife adasını alevler sardı.

Yangın, adadaki mili parkta ormanlık alanı kaplarken, 24 saat içinde bin 800 hektara yayıldı.

22 kilometreye yayılan alevleri kontrol altına almak, bölgeye ulaşımdaki güçlük nedeniyle zora girdi.

Yangın kontrolden çıktı

Tenerife, Kanarya Adaları'nın yedi adasının en büyüğü konumunda. Bölgenin Başkanı Fernando Clavijo, "Yangın kontrolden çıktı. Tablo olumsuz." dedi.

Dün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Clavijo, şöyle konuştu:

Hedefimiz savunma. Böylece alevlerin ilerleyişini durdurmak istiyoruz. Vatandaşları korumak için operasyonlar yürüteceğiz.

Suyla müdahale uçakları devrede

Tenerife'ye 14 uçak ve toplam 250 itfaiye ve askeri personel konuşlandırıldı.

Çarşamba öğleden sonra ana karadan su boşaltan deniz uçağı sevk edildi. Perşembe günü iki uçağın daha eklenmesi planlanıyor.

Güçlü rüzgar uyarısı yapıldı

Bölgede rüzgarın gücünü artıracağı tahmin ediliyor. Adanın acil servis şefi Pedro Martinez, "Yoğun yangın göreceğimizi göz ardı etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için adadaki dağlar ulaşıma kapatıldı.

Tahliyeler başladı

Yaklaşık 150 kişi, yangın nedeniyle tahliye edildi. Tenerife'nin iki havalimanının normal şekilde çalıştığı belirtildi.

Avrupa, son zamanlarda endişe verici seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklıkların etkileriyle mücadele ediyor.