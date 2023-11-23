İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: İki devletli çözüm şart Başbakan Sanchez, "Her ne pahasına olursa olsun sivillerin hayatları korunmalı" dedi. Sanchez, İsrail ile Filistin arasındaki soruna iki devlet temelinde çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'de temaslarda bulundu.

İkili, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yla bir araya geldi.

Sanchez, görüşmede, Herzog ve Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini" söyledi.

"Sivillerin hayatları korunmalı"

Başbakan Sanchez, İsrail'in Hamas'a verdiği karşılıkta "her ne pahasına olursa olsun sivillerin hayatlarının korunması ve Gazze'ye insani yardımların girişlerine izin verilmesi" konularında ısrarcı oldu.

"İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası toplumun desteğiyle sona ermesinin ardından Gazze'nin sorumluluğunun Filistin yönetiminde olması gerektiğini" vurgulayan Sanchez, daha sonra iki devletli çözümün gerçekleşmesi için uluslararası barış konferansı yapılmasına yönelik diplomasinin başlamasını istedi.

İki devletli çözüm çağrısı

Sanchez, verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

Terörü yenmek ve İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için iki devletli çözüm uygulanmalı.

Sanchez'in açıklaması

Diğer yandan Sanchez, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

Bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, İspanya'nın Hamas'ın terörünü kınadığını ilettim. Rehinelerin serbest bırakılması ve insanı yardımın girişi önceliktir.



AB vatandaşlarının Gazze'den tahliyesindeki yardımları için kendisine teşekkür ediyoruz.

Filistin ve Mısır temasları

Sanchez ve De Croo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştükten sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülkenin başbakanları yarın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah-es Sisi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ayrı ayrı görüşecek.