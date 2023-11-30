İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail, sistematik şekilde Filistin topraklarını işgal etti Filistin'e destek veren Sanchez, bağımsız Filistin devletinin tanınması gerektiğini söyledi. "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük" diyen İspanyol başbakan, "Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz" ifadesini kullandı.

AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e tepkisini dile getirmeye devam ediyor.

Sanchez, hükümet olarak Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Devlet televizyonu RTVE'ye konuşan Sanchez, "Hamas'ın elindeki rehineleri koşulsuz ve hemen serbest bırakması gerektiğini her zaman söyledik." dedi.

Sanchez, "Aynı şekilde İsrail'e de yaptığı eylemleri insan hakları temellerine dayandırması gerektiğini söylememiz gerekir." ifadesini kullandı.

İsrail'e tepki: Bende şüphe bırakıyor

İspanyol lider, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına atıfta bulunarak şu şekilde konuştu:

İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız, erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor.

"Somut adım, Batı'nın Filistin devletini tanımasıdır"

İsrail ve Filistin arasındaki krizin sonlandırılması için siyasi bir çözümün zorunlu olduğunu bunun da Filistin devletinin tanınmasından geçtiğini kaydeden Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

Dünyada 140'dan fazla ülke mevcut durumda Filistin devletini tanımış durumda. Bunu tanımayan ülkeler tırnak içinde Batı diye tabir edilen ülkeler. ABD ve bazı AB ülkeleri. Çünkü AB üyesi olmadan önce Filistin devletini tanıyan 7-8 ülke var. Bir de AB üyesi iken uzun zaman önce tek taraflı olarak tanıyan İsveç.



Ancak şu anda durumun değiştiğine inanıyorum. Çünkü Arap ülkeleriyle konuştuğumuzda bize 'Üzerinde anlaşılıp daha sonra yerine getirilmeyen konuları konuşmak için bir barış konferansına katılmayız. Somut adımlar atılmalı' diyorlar. Bu somut adım Batı'nın, Avrupa'nın Filistin devletini tanımasıdır.

"İsrail'in, Filistin topraklarını işgal ettiğini gördük"

Arap ülkelerinin tepkilerine hak verdiğini ifade eden Sanchez, şöyle dedi:

İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz. Bizim için 'İspanya, Avrupa'nın en Filistin yanlısı hükümeti' diyenler var. Bence bu doğru değil. Biz Avrupa yanlısı bir hükümetiz ve bunun (Filistin yanlısı olmanın) bir Avrupa meselesi olduğuna inanıyoruz. İlk olarak ahlaki açıdan bunu yapmalıyız.



Çünkü gördüklerimiz kabul edilemez. Ayrıca bu şiddet sarmalının bitmesinden sonra İsrail'in Gazze'de yapacakları kabul edilemez. İkinci olarak bu konu Avrupa'nın jeopolitik çıkarınadır. Bölgenin istikrarı önemlidir. Çatışmalar, Lübnan'a, Ürdün'e, Mısır'a yayılırsa, bizim için çok önemli olan Akdeniz de tehlikeye girer.

İspanya Başbakanı, Avrupa'nın kuzeyde Ukrayna ve güneyde Orta Doğu'da iki çatışma bölgesi açılmasına izin vermemesi gerektiğini, bunu önlemek için diplomatik yolları zorlamasının şart olduğunu, hükümetinin de bunu yapmaya çalıştığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)