İspanya, Fas sınırına asker konuşlandıracak

Fas’tan çıkan 5 bin düzensiz göçmenin yüzerek Ceuta kentine geçmesi üzerine, İspanya hükümeti Fas sınırına asker konuşlandırma kararı aldı.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı olan Ceuta (Sebte) kentine, Fas’tan yaklaşık 5 bin düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan giriş yapması üzerine yeni bir karar alındı.

İspanya Anayasası’na göre özerk il statüsünde olan Ceuta kentine, Fas’ın Finidek (Fnideq) kasabasından ve Tanca şehrinden çıkan düzensiz göçmenlerin botlarla ve yüzerek Ceuta’ya geçmesi üzerine, Ceuta’nın Fas sınırına asker konuşlandırılmasına karar verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, konuşlandırılacak askerlerin İspanya polisi ile devriye görevinde olacağı belirtildi.

Açıklamada asker sayısına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmezken, askerlerin bir an evvel göreve başlayacağı belirtildi.

“HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜYDÜ”

Ceuta’ya yüzerek geçen düzensiz göçmenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğu öğrenilirken, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay üzerine açıklama yapan Ceuta Başbakanı ve Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas Lara, “Ben 68 yaşındayım, 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Hayatımın en zor günüydü, 5 bin kişinin yüzerek Ceuta’ya geldiğini gördüm.” ifadelerini kullanmıştı.

Fas'tan İspanya'ya bir günde 5 bin göçmen yüzerek geçti VİDEO

