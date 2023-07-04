İspanya hükümeti koronavirüs salgının bittiğini bildirdi İspanya hükümeti, koronavirüs salgınının ‘bittiğini’ ilan ederek, sağlık, bakım merkezlerinin yanı sıra eczanelerde de zorunlu maske kullanımının kaldırıldığını açıkladı.

DHA

Dünyanın ortak olarak mücadele ettiği koronavirüs salgınında binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti.

Salgının ardından tüm ülkelerde farklı yöntemler uygulandı.

Birçok ülkede koronavirüs salgını sonlanırken bir yeni haber de İspanya hükümetinden geldi.

İspanya hükümeti salgının bittiğini ifade ederek, toplu alanlarda da maske kullanımının kaldırıldığını açıkladı.

"Zorunlu maske kullanımını kaldırdı"

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Bakanlar Kurulu koronavirüs salgınının sona erdiğini ilan etti ve zorunlu maske kullanımını kaldırdı.



Yürütme organı, solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin görülmesi halinde, sağlık merkezlerinde ve yaşlılar ile engellilere yönelik yerleşim merkezlerinde maske kullanılmaya devam edilmesini tavsiye etmektedir.

121 bin 760 kişi ise hayatını kaybetti

İspanya, kademeli olarak maske zorunluluğunu belirli alanlarda gevşetmişti.

Ülkede sağlık ve bakım merkezlerinin yanı sıra eczanelerde maske zorunluluğu bulunuyordu.

Paylaşılan son verilere göre İspanya’da 13 milyon 914 bin 811 kişi koronovirüs hastalığına yakalandı.

Bunlardan 13 milyon 762 bin 417’si hastalığı atlatırken, 121 bin 760 kişi ise hayatını kaybetti.