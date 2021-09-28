İspanya hükümeti, La Palma Adası'nı felaket bölgesi ilan etti

İspanya'da hükümet, Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'yı, Cumbre Vieja Yanardağı'nda 19 Eylül'den bu yana süren patlamalar nedeniyle felaket bölgesi ilan etti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

LA PALMA, FELAKET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İspanya hükümeti, volkanik patlamalarla sarsılan La Palma’yı felaket bölgesi ilan etti. Böylece adaya yönelik acil durum sübvansiyonlarının ve diğer destek paketlerinin önü açıldı.

10,5 MİLYON EUROLUK YARDIM PAKETİ

Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlanacak yardım kapsamında ilk etapta 10.5 milyon euroluk yardım paketinin onaylandığını, 5 milyon eurosunun ev satın alınmasında, geri kalanının ise mobilya ve temel ev eşyalarının alınmasında kullanılacağını bildirdi.

LAVLAR DENİZE BİN METRE UZAKLIKTA

Yanardağdan akan lav, 19 Eylül’den bu yana yanardağın batı tarafından denize doğru yavaşça ilerlerken 589 evi, muz tarlalarını ve 21 kilometrelik yolu yok etti. Lavlar kıyıya bin metre uzaklıkta bulunurken, sahil kesimindeki yüzlerce insan lavların denize ulaşması ve zehirli gaz salınımı beklentisiyle endişeli. Adada yanardağdaki ilk patlamadan bu yana yaklaşık 6 bin kişi de evlerinden tahliye edilmişti.





