İspanya: İsrail ile AB anlaşmasının askıya alınmasını talep ediyoruz

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dünyadan gelen tepkiler giderek artıyor.

Kopenhag görüşmelerine katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, burada önemli mesajlar verdi.

Albares, Avrupa Birliği'ni (AB) Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili somut adımlar atmaya çağırdı.

"İSRAİL İLE AB İLİŞKİLERİNİN ASKIYA ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

Harekete geçme zamanının geldiğini söyleyen Albares, şunları kaydetti:

Avrupa Birliği hiçbir şey başaramadı. Konuşma dönemi bitti, artık harekete geçilmeli.



İsrail ile AB anlaşmasının askıya alınmasını talep ediyoruz. Daha fazla hareketsiz kalamayız.