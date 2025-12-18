Avrupa'da savaş hazırlıkları: Polonya doğu sınırına mayın döşeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna-Rusya savaşında barış çabaları sürerken Rusya tehdidi, tüm Avrupa'da gündemde.

Birçok ülke savunma bütçesini artırırken Polonya, sınır güvenliğini artırmak için harekete geçti.

RUSYA SINIRINA MAYIN DÖŞENECEK

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, ülkesinin Belarus ve Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırlarını güçlendirmek için anti-personel kara mayınları döşeyeceklerini söyledi.

OTTAWA ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLİYORLAR

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Norveç hariç Rusya ile sınırı olan tüm Avrupa ülkelerinin anti-personel mayınlarının kullanılması, depolanması ve üretilmesini yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamalarının ardından Polonya'nın da 26 Şubat 2026 tarihinde söz konusu anlaşmadan çekileceğini bildirdi.

MAYIN ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Soğuk Savaş'ın ardından ilk kez anti-personel mayın üretimine başlayacaklarını belirten Pawel Zalewski, mayınların Doğu Kalkanı projesinin bir unsuru olacağını ifade etti. "Mümkün olan en kısa sürede, büyük miktarlarla ilgileniyoruz" şeklinde konuşan Zalewski, üretilecek mayınların Polonya'nın güvenlik ihtiyacını karşılanmasının ardından Ukrayna'ya da ihraç edilebileceğini söyledi.

Polonya ordusuna mayın tedarik etmekte olan devlet şirketi Belma’ya göre, doğu sınırı için 5-6 milyon mayına ihtiyaç duyulmakta. Yıllık 100 bine yakın mayın üreten Belma, bunu 1 milyon 200 bine çıkarabileceğini bildirdi.