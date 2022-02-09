Euro
15.53
0.22%
Dolar
13.57
0.04%
Altın
797.83
0.13%
Borsa
2043
1.78%
Bitcoin
597.195
1.35%
BTXN Coin
32.96
3.09%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İspanya Kralı VI. Felipe, koronavirüse yakalandı

    Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, VI. Felipe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, çalışmalarına ikametinden devam edeceği belirtildi.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya Kralı VI. Felipe, koronavirüse yakalandı

    İspanya Kraliyeti, Kral VI. Felipe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Hafif semptomları bulunan VI. Felipe'nin, 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

    54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmeler iptal edildi. Açıklamada, Felipe’nin çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi.

    EŞİ VE KIZINDA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

    Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi. Kral VI. Felipe, koronavirüs aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.

    İspanya Kralı VI. Felipe, koronavirüse yakalandı #1

    AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

    Öte yandan, ülkede sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021'den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor.

    NÜFUSUN YÜZDE 81’İ TAM AŞILI

    Toplam 10 milyon 439 bin 302 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede, 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya'da halkın yüzde 81'i koronavirüse karşı tamamen aşılandı.


    Görüş Bildir