İspanya Kralı VI. Felipe, koronavirüse yakalandı

Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, VI. Felipe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, çalışmalarına ikametinden devam edeceği belirtildi.

İspanya Kraliyeti, Kral VI. Felipe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif semptomları bulunan VI. Felipe'nin, 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmeler iptal edildi. Açıklamada, Felipe’nin çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi.

EŞİ VE KIZINDA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi. Kral VI. Felipe, koronavirüs aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

Öte yandan, ülkede sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021'den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 81’İ TAM AŞILI

Toplam 10 milyon 439 bin 302 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede, 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya'da halkın yüzde 81'i koronavirüse karşı tamamen aşılandı.