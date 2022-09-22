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    İspanya krize karşı zenginlere ek vergi getirmeye hazırlanıyor

    İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, yüksek enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi alınmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.
    • 22.09.2022 - 19:56
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    İspanya krize karşı zenginlere ek vergi getirmeye hazırlanıyor

    Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ekonomik bir darboğaza girdi.

    Enflasyonun tarihi seviyelere çıktığı ekonomilerde art arda yeni önlemler devreye alınıyor.

    Bu kapsamda İspan'ya da da yeni bir adımın arefesinde.

    İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    "Zenginlerden daha fazla vergi almak için çalışıyoruz"

    AA'nın haberine göre Montero yaptığı açıklamada, "Yüksek gelirliler ve enerji şirketleri gibi olağanüstü kazanç sağlayanlardan daha fazla çaba göstermelerini istememiz gerekiyor." dedi.

    Yılbaşından itibaren başlayacak

    Koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının talebi olan "zenginlerden daha fazla vergi alınmasıyla" ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Montero, geçici olacak ek vergilerin 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi.

    İspanya'nın yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı vergi konusu sürekli gündemde olurken, ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri son günlerde farklı vergi indirimleri kararları alıyor.

    İspanya krize karşı zenginlere ek vergi getirmeye hazırlanıyor #1

    Yerel yönetimlerle farklı politika

    Son olarak Endülüs özerk yönetimi hükümetinin aldığı gelir vergisini kaldırma kararını diğer bir özerk yönetim olan Murcia da uygulayacağını duyurdu.

    Merkezi hükümet ise "vergi konularının devlet politikası olması gerektiğini" savunarak, özellikle muhalefetteki sağ partilerin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde alınan mali kararları eleştiriyor.

    Hükümet, bu hafta başında doğal gazda KDV'yi yüzde 21'den yüzde 5'e indirmişti.

    İspanya krize karşı zenginlere ek vergi getirmeye hazırlanıyor #2


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