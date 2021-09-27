İspanya'da 50 yılın ardından faaliyete geçen yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor. Lav 6 günde 500'e yakın evi küle çevirdi. Bölgede yaşayan 7 binden fazla kişi tahliye edildi.

İspanya'nın La Palma adasındaki yanardağda hareketlilik sürüyor.

YÜZLERCE EV YANDI

Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar yüzlerce evin yanmasına neden olurken yüzlerce hektarlık alan ise külle kaplandı. Yetkililer yoğun duman nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalması çağrısı yapıyor.

İspanya La Palma'da yanardağ patlaması sürüyor VİDEO



TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Şu ana kadar 7 bin kişinin tahliye edildiği bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.

1130 SARSINTI YAŞANDI

Yüksekliiği 6 metreyi bulan lav, 3 koldan denize doğru ilerlemeye devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bölgede son 6 günde 1130 sarsıntı kaydedilirken volkanik aktivitenin 24 ila 84 gün sürebileceği tahmin ediliyor.

ASİT YAĞMURLARI DA BEKLENİYOR

Yanardağ'dan çıkan zehirli gaz nedeniyle Kanarya Adaları'nda asit yağmurları da bekleniyor.

UÇUŞLAR YAPILMAYACAK

Yetkililer uçak pistinin külle kaplanması sebebiyle kapatılan havalimanının yeniden açıldığını duyurdu. Ancak volkanik aktivite süresince uçuşların yapılamayacağı ifade edildi.

UZMANLAR, BİRKAÇ AY DAHA SÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR

La Palma'da 50 yıl sonra ilk defa bir yanardağın aktif duruma geldiğini hatırlatan uzmanlar, Cumbre Vieja'daki patlamaların birkaç ay daha süreceğini öngörüyor.