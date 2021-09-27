Euro
10.3272
0.08%
Dolar
8.8179
0.01%
Altın
496.42
-0.53%
Borsa
1.392
0.51%
Bitcoin
379.388
-2.02%
EXEN Coin
20.00
-7.96%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C
    İspanya La Palma'da yanardağ patlaması sürüyor

    İspanya La Palma'da yanardağ patlaması sürüyor

    İspanya'da 50 yılın ardından faaliyete geçen yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor. Lav 6 günde 500'e yakın evi küle çevirdi. Bölgede yaşayan 7 binden fazla kişi tahliye edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.09.2021 - 23:21
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 23:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İspanya'nın La Palma adasındaki yanardağda hareketlilik sürüyor.

    YÜZLERCE EV YANDI

    Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar yüzlerce evin yanmasına neden olurken yüzlerce hektarlık alan ise külle kaplandı. Yetkililer yoğun duman nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalması çağrısı yapıyor.

    İspanya La Palma'da yanardağ patlaması sürüyor VİDEO

    TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

    Şu ana kadar 7 bin kişinin tahliye edildiği bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #1

    1130 SARSINTI YAŞANDI

    Yüksekliiği 6 metreyi bulan lav, 3 koldan denize doğru ilerlemeye devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

    Bölgede son 6 günde 1130 sarsıntı kaydedilirken volkanik aktivitenin 24 ila 84 gün sürebileceği tahmin ediliyor.

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #2

    ASİT YAĞMURLARI DA BEKLENİYOR

    Yanardağ'dan çıkan zehirli gaz nedeniyle Kanarya Adaları'nda asit yağmurları da bekleniyor.

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #3

    UÇUŞLAR YAPILMAYACAK

    Yetkililer uçak pistinin külle kaplanması sebebiyle kapatılan havalimanının yeniden açıldığını duyurdu. Ancak volkanik aktivite süresince uçuşların yapılamayacağı ifade edildi.

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #4

    UZMANLAR, BİRKAÇ AY DAHA SÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR

    La Palma'da 50 yıl sonra ilk defa bir yanardağın aktif duruma geldiğini hatırlatan uzmanlar, Cumbre Vieja'daki patlamaların birkaç ay daha süreceğini öngörüyor.

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #5

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #6

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #7

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #8

    İspanya La Palma da yanardağ patlaması sürüyor #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir