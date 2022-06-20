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    İspanya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Çok sayıda yerleşim yeri, alevler nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Binlerce sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı.
    • 20.06.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 11:28
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    İspanya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Yaz mevsiminin gelişiyle hava sıcaklıkları yüksek değerlerde seyretmeye başladı.

    İspanya, yüksek sıcaklıklardan etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

    Sıcaklık 43 dereceyi geçti

    Avrupa ülkesinde 43 dereceyi geçen sıcak hava orman yangınlarını tetikledi.

    Özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde son üç gündür, 30'dan fazla yerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

    Binlerce sivil evlerini terk etti

    Sivil koruma yetkililerine göre, Zamora kenti ile Katalonya, Aragon, Navarra ve Extremadura bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Zamora'daki Sierra de la Culebra dağlık alanında şu ana kadar 20 bin hektar yanarken, güvenlik amacıyla çevredeki 14 köydeki evler boşaltıldı.

    İspanya'da orman yangınları sürüyor ViDEO

    Askerlerden söndürme çalışmalarına destek

    Bölgede yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 1000 askerle ordu da destek veriyor.

    Öte yandan, en fazla yangının olduğu ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde bir kişi, Lleida kenti çevresinde 5 yangının çıkmasına sebebiyet verdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

    Yerleşim yerleri tehdit altında

    AA'nın haberine göre, Katalonya'da henüz kontrol altına alınamayan yangınlar 90'dan fazla yerleşim yerini tehdit ediyor.

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