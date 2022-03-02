İspanya, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderecek

Başbakan Pedro Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor” dedi. Sanchez, bölgeye askeri malzeme gönderileceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanchez, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İspanya'nın aldığı tavırla ilgili meclis genel kurulunu bilgilendirdi. Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, NATO'nun da asker göndermesinin öngörülmediğini söyledi.

İspanya'nın Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi göndereceğini açıklayan Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa için bir tehdit olduğunu vurgulayan İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın buna karşı koordineli ve birlik içinde cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

“ALINACAK TEDBİRLERİN BİR BEDELİ OLACAK”

Pedro Sanchez, savaşın İspanyol ekonomisini olumsuz etkileyeceğinin bilinmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Alınan tedbirler ve gelecekte alınacak tedbirlerin bir bedeli olacak ve fedakarlık gerektirecek. İspanya'nın Rusya'ya ihracatı, Ukrayna'dan ithalatı ve Rus turistlerin gelişi etkilenecek. Arz güvenliği garanti altına alınmasına rağmen doğalgaz ve ham petrol fiyatlarında önemli bir artış olacağı için en önemli etki de enerji piyasalarında görülecek. Ukraynalıların özgürlükleri ve canlarıyla ödediklerini, Avrupa fedakarlıkla ödemek zorundadır.”





AB’NİN MALİ KURALLARINI ASKIYA ALMASINI TALEP ETTİ

Sanchez, Ukrayna'daki savaşın etkisini azaltmak için Avrupa Birliğinin mali kurallarını askıya almasını talep etti.

Öte yandan İspanya'da 3. büyük siyasi parti konumunda bulunan aşırı sağ görüşlü Vox'un lideri Santiago Abascal, sol koalisyon hükümetinin dış politikasını eleştirerek, Başbakan Sanchez'in istifasını istedi.