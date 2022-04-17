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    İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi

    İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 5 mürettebat gözaltına alındı.
    • 17.04.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 20:53
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    İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi

    İspanya’da 13 Nisan Çarşamba günü Kanarya Adaları’nın güneyindeki sularda, içinde 2 ton 900 kilogram kokain bulunan bir balıkçı teknesi ele geçirildi.

    İspanyol güvenlik güçleri teknede bulunan 5 mürettebatın tutuklandığını aktardı. Yetkililer, ihbar üzerine yakalanan “AKT 1” adlı 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Kanarya Adaları'na 300 mil uzaklıkta durdurulduğunu açıklarken, 2 bin 900 kilogram kokainin ise yakıt tanklarından birinde gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi.

    Piyasa değeri 174 milyon euro

    Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu belirtildi.

    Balıkçı teknesinin yakalandığı deniz bölgesi, İspanyol güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele birimleri tarafından yasadışı uyuşturucu ticaretinde “Afrika Yolu” olarak tanımlanan güzergah üzerindeki bir aktarma alanı olduğu biliniyor.

    İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi

    Kolombiyalı tacirleri bu bölgedeki balıkçıları kullanıyor

    Özellikle Kolombiyalı uyuşturucu tacirlerinin Avrupa’ya teslimat yapabilmek için bu bölgedeki balıkçıları kullandıkları belirtiliyor.

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre balıkçı teknesine düzenlenen operasyon anları güvenlik güçleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

    İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi #1

    İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi #2

    İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi #3

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