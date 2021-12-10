Euro
15.6814
0.55%
Dolar
13.8984
0.81%
Altın
793.21
0.76%
Borsa
2.018
-0.64%
Bitcoin
700.894
1.45%
BTXN Coin
44.89
5.87%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    İspanya’da boğa, güreşi izleyen seyircilere saldırdı

    Valladolid şehri Pollos kasabasında düzenlenen boğa güreşlerinde güvenlik bariyerlerini kıran boğa, seyircilere saldırdı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya’da boğa, güreşi izleyen seyircilere saldırdı

    İspanya’nın Valladolid şehrindeki Pollos kasabasında yapılan boğa güreşleri festivalinde boğalardan biri güvenlik bariyerini kırdı.

    Boğanın seyircilere saldırması üzerinde çevredekilerden bazıları paniğe kapılarak kaçtı. Bazıları ise metal bariyerlerde bulunan kapının ardına sığındı.

    SEYİRCİLERİ SIKIŞTIRDI

    Kızgın boğa, demir kapıyı iterek seyircileri sıkıştırdı. Olayda yaralanan olmazken, kızgın boğa yakalanarak festival alanına geri götürüldü.

    YASAKLANMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

    İspanya Hayvan İstismarı Karşıtı Partisi (PACMA) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olay kınanarak hayvanlar için bir şiddet ve ölüm anlamına gelen boğa güreşlerinin insanlar için de tehlikeli olduğu için yasaklanması gerektiği belirtildi.

    İspanya’da boğa, güreşi izleyen seyircilere saldırdı ViDEO

    55 YAŞINDAKİ BİR ADAM BOĞA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

    Öte yandan, geçtiğimiz ekim ayında İspanya’nın Onda şehrinde yapılan boğa güreşleri festivalinde 55 yaşındaki bir adam, boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

    İspanya’da boğa, güreşi izleyen seyircilere saldırdı #1

    İspanya’da boğa, güreşi izleyen seyircilere saldırdı #2

    İspanya’da boğa, güreşi izleyen seyircilere saldırdı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir