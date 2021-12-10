İspanya’da boğa, güreşi izleyen seyircilere saldırdı

Valladolid şehri Pollos kasabasında düzenlenen boğa güreşlerinde güvenlik bariyerlerini kıran boğa, seyircilere saldırdı.

İspanya’nın Valladolid şehrindeki Pollos kasabasında yapılan boğa güreşleri festivalinde boğalardan biri güvenlik bariyerini kırdı.

Boğanın seyircilere saldırması üzerinde çevredekilerden bazıları paniğe kapılarak kaçtı. Bazıları ise metal bariyerlerde bulunan kapının ardına sığındı.

SEYİRCİLERİ SIKIŞTIRDI

Kızgın boğa, demir kapıyı iterek seyircileri sıkıştırdı. Olayda yaralanan olmazken, kızgın boğa yakalanarak festival alanına geri götürüldü.

YASAKLANMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

İspanya Hayvan İstismarı Karşıtı Partisi (PACMA) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olay kınanarak hayvanlar için bir şiddet ve ölüm anlamına gelen boğa güreşlerinin insanlar için de tehlikeli olduğu için yasaklanması gerektiği belirtildi.

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55 YAŞINDAKİ BİR ADAM BOĞA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz ekim ayında İspanya’nın Onda şehrinde yapılan boğa güreşleri festivalinde 55 yaşındaki bir adam, boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.