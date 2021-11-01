Hafta sonu düzenlenen boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti. Festivalin askıya alındığı aktarıldı.

İspanya’nın Castellon bölgesindeki Onda şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen boğa koşusunda 55 yaşındaki bir adam boğanın saldırısına uğradı.

Boğanın boynuz darbeleri sonucu ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği bildirildi.

FESTİVAL ASKIYA ALINDI

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğa saldırısı nedeniyle kafa travması geçiren adamın boğanın boynuz darbelerinin bacağına gelmesi sonucu uyluk atardamarının zarar gördüğü, adamın kan kaybından hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yaşanan üzücü olayın üzerine Onda şehri yerel yönetimi, devam etmesi gereken festivalin askıya alındığını duyurdu.

İspanya’da boğa koşusu can aldı VİDEO

KORONAVİRÜS SALGININDAN BU YANA İLK KAZA

İspanya bu yaz koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları kaldırarak, geçen yıl ülke çapında iptal edilen boğa güreşleri festivallerine tekrar izin vermişti.

Üzücü olay güreşlerin yeniden yapılmaya başlamasından sonra yaşanan ilk kaza oldu.

Yaralanmaların yaygın olduğu tehlikeli boğa koşusu etkinliğinin kaldırılması konusu İspanya’da hala tartışılırken, bu yıl ülkedeki birçok festivalde boğa koşusu etkinliği yapılmadı.