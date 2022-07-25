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    İspanya'da boğulmak üzere olan çocuğun yardımına dron koştu

    İspanya'da denizde boğulmak üzere olan bir çocuk, dron ile havadan atılan can yeleği sayesinde kurtarıldı.
    • 25.07.2022 - 21:08
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 02:24
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    İspanya'da boğulmak üzere olan çocuğun yardımına dron koştu

    İspanya’nın Valencia kentine bağlı Saguntum’da denizde boğulmak üzere olan 14 yaşındaki çocuğa, dron ile havadan can yeleği atıldı.

    Yetkililer, 1 Temmuz’da yaşanan olayda çocuğun denizdeki akıntı ve yüksek dalgalar nedeniyle kıyıya yaklaşamadığını ve bitkin düştüğünün fark edilmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade etti.

    Can yeleğini giyen çocuk, kıyıya çıkarıldı

    Can yeleğini güçlükle de olsa giyen çocuk, ardından bölgeye jet ski ile gelen cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun 1 günlük tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

    Saguntum’da 2017’den bu yana dronlar hizmet veriyor

    Saguntum Belediyesi yetkilileri, bölgede 2017 yılından bu yana denizi gözlemek ve olumsuz durumlara anında yanıt vermek için dronları kullandıklarını belirterek, bu yıl yaz sezonunda 5 kişiye dron ile can yeleği ulaştırılarak kurtarıldığını aktardı.

    İHA'nın haberine göre, yetkililer dron sayesinde can yeleklerinin çok kısa sürede ulaştırılabildiğini ve bu sayede cankurtaranlar olay yerine varmadan önce zaman kazanarak daha fazla hayat kurtarmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

    İspanya'da boğulmak üzere olan çocuğun yardımına dron koştu VİDEO

    İspanya da boğulmak üzere olan çocuğun yardımına dron koştu #1

    İspanya’da 22 plajda dron kullanılıyor

    İspanya genelinde 22 plajda cankurtaranlara destek olan 30'dan fazla dron pilotu bulunuyor. Dronlar, cankurtaranların fiziksel olarak olay yerine ulaşmasından önce potansiyel bir boğulmanın kritik anlarında hızlı tepki verilmesini sağlıyor.

    Dron fikri eski bir cankurtaran tarafından hayata geçirildi

    Bölgede dron ile cankurtaran hizmetini sağlayan General Drones adlı şirketin Genel Müdürü Adrian Plazas, kendisinin hayat kurtarmaya tutkulu bir eski cankurtaran olduğunu belirterek, yıllar önce yaptığı kurtarma çalışmasında birkaç saniye önce yetişemediği için bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaydan etkilendiğini ve çözüm arayışına girdiğini ifade etti. Sonunda rüzgara, neme ve güneşe dayanıklı dron ile can yeleklerinin hızlıca teslim edilebileceği fikrine ulaşarak sıfırdan üretim yapmaya başladığını söyleyen Plazas, dönemin belediye başkanının fikri beğenerek kendisine yardımcı olduğunu ve plajda hizmet vermeye başladığını ifade etti.

    İspanya da boğulmak üzere olan çocuğun yardımına dron koştu #2

    İspanya’da ilk 6 ayda 140 kişi boğuldu

    İspanya Kraliyet Can Kurtarma ve Kurtarma Federasyonu'na göre 2022'nin ilk 6 ayında İspanya'da boğulma nedeniyle 140 kişi hayatını kaybederken, 2021'in aynı dönemine göre boğulmaya bağlı can kayıpları yüzde 55 arttı.

    İspanya da boğulmak üzere olan çocuğun yardımına dron koştu #3

    İspanya da boğulmak üzere olan çocuğun yardımına dron koştu #4


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