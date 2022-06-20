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    İspanya'da denizde tuvalet yapanlara para cezası uygulanacak

    Vigo şehrindeki yetkililer, denizlerde kirliliğe neden olan davranışlara karşı harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:55
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    İspanya'da denizde tuvalet yapanlara para cezası uygulanacak

    Denizde istenmeyen görüntülere yol açanlara yönelik İspanya'da radikal bir karar alındı.

    Ülkenin kuzeybatısındaki sahil şehri Vigo'da yetkililer, "denizde veya sahilde" tuvalet yapanlara para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

    Tuvaletini denizde yapanlara karşı adım

    Belediye meclisi, kurallara uymayanların davranışlarını, "hijyen ve sıhhi düzenlemelerin ihlali" olarak sınıflandırıyor.

    Tepki çeken alışkanlıkla mücadele etmek için meclis, yoğunluğun yaşandığı sezonda plajlara umumi tuvaletler kurmayı planlıyor.

    750 euro para cezası

    Herhangi biri, uygunsuz bir yerde tuvaletini yaparken yakalanırsa, 750 euro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

    Yetkililer ayrıca, denizde sabun kullanmak, kumsala çöp bırakmak, plaja barbekü veya gaz tüpü getirmek gibi diğer olumsuz alışkanlıklar için de yaptırımlar düşünüyor.

    Nasıl tespit edileceği belli değil

    Mirror'ın haberine göre, denizde tuvalet yapılıp yapılmadığının ne şekilde tespit edileceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

    İspanya da denizde tuvalet yapanlara para cezası uygulanacak #1


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