İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girerken uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü. Kurallara bazı yerlerde uyulurken bazılarında ise uyulmadığı belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ediyor.

İki ülke arasında çıkan savaş, sadece tarafları değil tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

Özellikle enerji alanındaki gelişmeler, dünyayı krize sürükledi.

Rus gazı ve petrolüne bağımlı olan Avrupa, Rusya'nın gazı kesmesi sonucu artan enerji maliyetleri karşısında tasarrufa geçmeye başladı.

Avrupa kış hazırlıklarını sürdüyor

Yaz ayları dolayısı ile hafif geçen sürecin kış aylarında büyük problemlere neden olması beklenirken ülke yönetimleri, vatandaşlarını kışa hazırlamaya şimdiden başlamış durumda.

İspanya tasarruda başladı

Öte yandan İspanya'da sol koalisyon hükümetinin belirsizliklere ve tartışmalara yol açan enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi - VİDEO

Kurallara uyulmadı

Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Yeni kurallara bazı yerlerde uyulduğu, bazılarında ise uyulmadığı dikkati çekti.

Plana uymayanlara 100 milyon euroya kadar para cezası kesilecek

Mağaza, restoran ve otel işletmecileri basına yaptıkları açıklamalarda daha açık bilgilendirme ile tam uygulama için zaman istedi.

Enerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin eurodan, çok ciddi ihlaller olması halinde 100 milyon euroya kadar para cezası getiren hükümet yetkilileri ise amaçlarının ceza kesmek olmadığını, gerekli esnekliğin gösterileceğini açıkladı.

Yeni kuraldan hastaneler muaf

Hükümet yetkilileri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan tavsiyeleri hatırlatarak, soğutma veya ısıtmada klimaların sadece 1 derece indirilmesinde kişi başına yüzde 7'lik bir enerji tasarrufu olacağını savundu.

Yeni uygulamadan hastaneler, okullar, spor salonları, kuaförler, çamaşırhaneler ya da kültürel anıtların ışıklandırılmaları muaf tutuluyor.

Yeni uygulamaya itiraz edilecek

AA'nın haberine göre; ayrıca kışın da klimalarda 19 dereceye kadar sınırlama getiren planın 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin iktidarda olduğu Madrid özerk yönetimindeki yerel hükümet, yeni uygulamayla ilgili Anayasa Mahkemesine itiraz edeceğini açıkladı.