İspanya'da enerji tasarrufu planına onay verildi

Avrupa ülkesinde enerji konusunda düğmeye basıldı. Kabul edilen plana uymayanlara ağır maddi yaptırım uygulanacak.

İspanya, enerjide tasarrufa gidiyor.

Ülkedeki azınlık sol koalisyon hükümetinin kararnamesi ile yürürlükte olan plan, meclisten geçti.

Enerji tasarrufu adımı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın, Avrupa'yı enerji alanında olumsuz yönde etkilemesiyle devreye alınan tasarruf programları, İspanya'da 1 Kasım 2023'e kadar yürürlükte kalacak

Enerji tasarruf planı, azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Katalan ve Bask ayrılıkçı partilerin desteğiyle meclisten geçti.

Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edilecek

Muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisi ise "anayasanın egemenlik ve eşitlik ilkeleri ile İspanyolların özgürlük hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceğini açıkladı.

Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'den sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Kış mevsiminde 19 derece sınırlandırması

Klima kullanımı kış döneminde 19 derece ile sınırlandırılırken, restoran ve mağazalardan içerdeki havayı muhafaza etmek için kapılarını kapalı tutmaları isteniyor.

Karara uymayanlara 100 milyon euroya kadar ceza ihtimali

Enerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin euroya kadar para cezası getiren hükümet, yasa gereği büyük ihlallerde cezanın 100 milyon euroya kadar çıkabileceğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, hükümet yetkilileri, planın işlemesinde esnek davranılacağını, amacın ceza kesmek olmadığını belirtti.