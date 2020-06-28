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    İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu

    Uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 00:20
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    İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu #1

    Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir örgüte İspanya polisi operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

    İspanya’nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyundaki filmleri aratmayacak operasyonda, polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu.

    Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu.

    Yetkililer, örgütün koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık’tan İspanya’ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı.

    İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu VİDEO

    İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu #2

    İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu #3

    İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu #4

     

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