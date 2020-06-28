Uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte operasyon düzenlendi.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir örgüte İspanya polisi operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İspanya’nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyundaki filmleri aratmayacak operasyonda, polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu.

Yetkililer, örgütün koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık’tan İspanya’ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı.

İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu VİDEO