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- İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu
İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte operasyon düzenlendi.
- İHA
- 28.06.2020 - 00:20
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir örgüte İspanya polisi operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.
İspanya’nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyundaki filmleri aratmayacak operasyonda, polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu.
Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu.
Yetkililer, örgütün koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık’tan İspanya’ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı.
İspanya'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu VİDEO