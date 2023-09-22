İspanya'da hayvanlara karşı yeni ceza kanunu! Fare öldürene hapis cezası verilecek Ülkede onaylanan yeni hayvan refahı yasasında, 'evcil hayvan' teriminin 'omurgalı hayvan' olarak değiştirilmesiyle fareler dahil omurgalı bir hayvana vurmak, yaralamak veya öldürmek hapis veya para cezasıyla cezalandırılacak.

ensonhaber.com

Hayvanlara tanınan haklara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez de hayvanlara yönelik kanun İspanya'dan yapıldı.

İspanya Kongresi tarafından onaylanan ceza kanununda yapılan değişiklik, evcil olmayan omurgalı bir hayvanın ölümüne neden olan kişiye "altı ila 18 ay hapis veya 18 ila 24 ay kamu hizmeti cezası" öngörüyor.

Kanun; omurgalı hayvan kategorisi, omurgası ve kafatası bulunan bir iskelete sahip olan herhangi bir hayvanı içeriyor.

Köpek, fare, kertenkele için de geçerli

Böylece bir balığı, fareyi, köpeği veya kertenkeleyi öldürmek de aynı şekilde cezalandırılıyor.

Bahçeye giren yılanı öldürmek de bu kurala göre 6 ila 18 ay arasında hapis cezası gerektiriyor.

Yaralanmaya da ceza verilecek

Değişiklik aynı zamanda eve giren bir fare veya sıçanın vurulup öldürülmediği ancak veteriner müdahalesi gerektiren yaralanmalara neden olunduğu takdirde polise ihbarda bulunulursa 3 ila 12 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği anlamına da geliyor.

Köpeğe kötü konuşmak suç

Yaralama olmaksızın kötü muamelede de “bir aydan iki aya kadar para cezası veya bir günden otuz güne kadar kamu hizmeti cezası” uygulanacak.

Yani köpeğinin tasmasından çeken ya da kötü konuşan kişi, cezayla yüz yüze gelebilir.