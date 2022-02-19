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    İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası

    İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası

    İspanya'da sol koalisyon hükümeti, hayvanlara kötü muamele edenlere 24 aya kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını kabul ederek, meclise gönderme kararı aldı.
    • AA
    • 19.02.2022 - 06:15
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 06:17
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    Hayvanları koruma adı altında İspanya'da sol koalisyon hükümeti bir karar aldı.

    Alınan karar ile birlikte kabul edilen yasaya göre hayvanlara kötü muamele yapanlara ceza verilecek.

    EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARININ ARTIRILMASI İSTENİYOR

    Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yasa tasarısı, hayvanların itlafı, kötü muamele görmesi, mağazalarda satışı ve teşhir edilmesinin yasaklanmasını, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarının artırılmasını öngörüyor.

    İspanya da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası #1

    HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELEYE, 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

    İspanya tarihinde ilk defa hayvanların korunmasına yasal düzenleme getirmeyi amaçlayan hükümetin tasarısı, hayvanlara kötü muameleye 24 aya kadar varan hapis cezasının yanı sıra 600 ile 600 bin avro arasında değişen para cezaları içeriyor.

    Tasarı, evcil hayvanların yalnızca profesyonel yetiştiriciler tarafından üremelerinin sağlanmasına izin verirken, ticari amaçlı kullanımının sonlandırılmasını hedefliyor.

    Ayrıca hayvanların kültürel, sanatsal veya turistik amaçla acı çekebileceği etkinliklerde kullanılması da yasaklanıyor.

    İspanya da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası #2

    YASA, BOĞA GÜREŞLERİNİ KAPSAMIYOR

    Hükümetin tasarısı, ülkede ulusal kültürel miras olarak tanınan boğa güreşlerini ise kapsamıyor.

    İspanya da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası #3


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