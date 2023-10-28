İspanya'da Katolik kilisesinde taciz! 200 bin çocuk istismara uğradı Bağımsız bir komisyon tarafından yayınlanan rapor, rapor 200 binden fazla çocuğun Katolik din adamlarının istismarına maruz kalmış olabileceğini ortaya koydu.

İHA

İspanya’da Katolik kilisesi din adamlarının çocuklara karşı cinsel istismarında bulunduğunu ifade eden El Pais gazetesinin ardından soruştırma başlatıldı.

2018 yılında başlanan ve o döneme kadar binden fazla cinsel istismar vakasının yaşandığını ortaya koyan bir araştırmanın ardından başlatılmıştı.

Araştırmaya ilişkin ilk rapor ise 2021 yılında yayınlandı.

700 sayfalık rapor hazırlandı

İspanya’da bağımsız bir komisyon, dün paylaşılan bir rapor 200 binden fazla çocuğun Katolik din adamlarının istismarına maruz kalmış olabileceğini ortaya koydu.

İspanya Kongresi tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanması talep edilen rapor komisyonun 800 bin kişi ile yapılan anket sonuçlarına dayanıyor.

700 sayfalık rapor, ülkedeki erişkin nüfusun yüzde 0.6’sının yani 39 milyonunun çocukluk dönemlerinde din adamlarının istismarına maruz kaldığını gözler önüne serdi.

Cinsel tacizler 400 bine yükseldi

Ayrıca, kilise tarafından denetlenen kurumlarda da cinsel istismarın yaşandığını ortaya koyan raporda, kilise personeli de dahil edildiğinde tacize uğrayanların sayısının 400 bine yükseldiği aktarıldı.

Cinsel istismara uğrayan en az 487 kişinin ifadelerini de yer aldığı raporda, tacize maruz kalanların yaşadığı “duygusal yıkım” da yer aldı.

"Hayatları bir daha eskisi gibi olamadı"

Araştırma sonuçlarını kamuya duyuran İspanya Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Angel Gabilondo, Kiliseler, harekete geçmemeler ve yaşanan istismarı saklamak için gösterdikleri çaba nedeniyle eleştirerek, Yaşananlar sessizlik sayesinde yapıldı.

Gabilondo, tacize uğrayanların psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiğini dile getirerek, “İntihar eden insanlar var. Bazılarının hayatları bir daha eskisi gibi olamadı” ifadelerini kullandı.

Mağdurlara tazminat önerisi

Raporda, kilise tarafından atılan adımların önlemlerin “yetersiz” olduğu ifade edilirken cinsel istismar mağdurlarına tazminat ödenmesi için bir fon oluşturulması önerildi.

“Dönüm noktası”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, raporla ortaya çıkarılan bulguların, ülke tarihi için bir “dönüm noktası” olduğunu söyledi.

Sanchez, “Yıllardır herkesin bildiği ancak konuşmadığı gerçek ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)