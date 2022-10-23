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İspanya'da koyunlar şehre indi

İspanya'da koyunlar şehre indi

Yıllardır süren gelenek, bu yıl bir kez daha yaşatıldı. Sokaklarda yürütülen koyunlar, çevredekilerin ilgi odağı oldu.