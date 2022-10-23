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İspanya'da koyunlar şehre indi
Yıllardır süren gelenek, bu yıl bir kez daha yaşatıldı. Sokaklarda yürütülen koyunlar, çevredekilerin ilgi odağı oldu.
- 23.10.2022 - 16:53
- Güncelleme : 23.10.2022 - 17:25
İspanya'nın başkenti Madrid, koyun geçidine sahne oldu.
Hayvan yetiştiriciliğini teşvik amacıyla düzenlenen Trashumancia Şenliği kapsamında binden fazla koyun kent merkezinde yürütüldü.
Madrid'de koyunlar yürütüldü
Trashumancia, Orta Çağ'dan kalma bir etkinlik ve 1994 yılından bu yana düzenleniyor.
Saatlerce sokaklarda dolaştırılan koyunlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
İlgi odağı oldular
Çok sayıda kişi, telefonlarıyla koyun geçidini görüntüledi. AA'nın haberine göre, şenlik dolayısıyla kent merkezi araç trafiğine kapatıldı.