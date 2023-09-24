İspanya'da kritik görüşme! Paşinyan ve Aliyev bir araya geliyor... Ermenistan Güvenlik Konseyi, Paşinyan ve Aliyev'in 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde buluşacağını bildirdi.

ensonhaber.com

Azerbaycan, Karabağ'daki yıllardır süren işgali 2. Karabağ Savaşı ile sonlandırdı.

Ancak, Ermenistan provokasyonlarının ardı arkası kesilmedi.

Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti.

Ermenistan provokasyonlarıyla bardağın son damlasını taşırırken, Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon sürecine ilişkin, "Karabağ'daki Ermeni güçlerinin silah bırakması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" tavrını ortaya koydu.

Ateşkes sağlandı

Operasyon tüm hararetiyle sürerken Ermenistan geri adım attı.

Rus basını; Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan’ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini duyurdu.

Bir diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonlarının 20 Eylül günü Türkiye saati ile 12.00 yerel saatle 13 itibariyle ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Karabağ'daki Ermeni halkının tahliyesi için insan koridoru oluşturulurken, Azerbaycan seferberlik yaşanmaması için türlü olanaklar sundu.

Aliyev ve Paşinyan 5 Ekim'de görüşecek

Bir diğer yandan iki ülkenin liderlerinin bir araya geleceği gün merakla beklenen konular arasında.

Ermenistan Güvenlik Konseyi, konuya dair bir açıklamada bulundu.

Bilgiye göre, Azerbaycan Lideri Aliyev ve Ermenistan Lideri Paşinyan, 5 Ekim tarihinde İspanya'nın Granada şehrinde bir araya gelecek.