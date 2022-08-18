İspanya'da kuraklık sorunu derinleşiyor

Avrupa ülkesi, son yılların en sert kurak mevsimini yaşıyor. Su seviyelerindeki azalma dikkat çekti.

İklim değişikliği, Avrupa genelinde su kaynaklarının kurumasına yol açıyor.

Kıtada görülen orman yangınlarının yanı sıra su seviyelerinde çarpıcı düşüşler yaşanıyor.

1995'ten bu yana en düşük seviye

Sıcak hava dalgaları ve kuraklıktan etkilenen ülkelerden biri de İspanya oldu.

Ülkedeki su rezervleri, ortalama yüzde 40'a varan düşüşle 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

1200 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor

İber Yarımadası'nda su kaynaklarının doluluk oranı, son 10 yılın ortalamasının da yüzde 20 altına düştü. Bununla birlikte 1200 yılın en kurak mevsimi ortaya çıktı.

Doluluk seviyeleri azalıyor

Yeni yapılan ölçümlerde Katalonya'daki rezervler yüzde 41 doluluk seviyesindeyken, Guiamets Rezervi yüzde 20’nin altına indi.

AA'nın haberine göre, Priorat bölgesindeki Capçanes'te bulunan Guiamets Rezervi objektiflere yansıdı.