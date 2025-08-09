İspanya'da Kurtuba Cami-Katedrali'nde yangın

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yer alan tarihi Kurtuba Cami-Katedrali’nde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Katedral Sözcüsü Juan Jose Jimenez, yerel saatle 21.15’te başlayan yangının, doğu bölümde yer alan ve 16-17. yüzyıldan kalma şapellerin bulunduğu “Almanzor” adlı kısımda çıktığını açıkladı. Bu bölümde temizlik makineleri ve sandalyelerin bulunduğunu belirten Jimenez, yangının sebebinin henüz bilinmediğini, ilk müdahalenin üç itfaiye ekibiyle yapıldığını, kısa sürede ekibin beşe çıkarıldığını söyledi.

ELEKTRİK KISA DEVRESİ KAYNAKLI

Yerel yetkililer, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiyenin sevk edildiğini, söndürme çalışmalarına 5 itfaiye aracı ve bir vincin katıldığını bildirdi. İspanya devlet televizyonu RTVE ise ilk tahminin, temizlik makinelerinin şarjı sırasında yaşanan elektrik kısa devresi olduğunu aktardı.

"BİR FELAKET SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kurtuba Belediye Başkanı Jose Maria Bellido, yapının Dünya Mirası olması nedeniyle zararın üzücü olduğunu ancak yapının sağlam kaldığını ifade ederek, “Bir felaketten söz edemeyiz” dedi.

3 KEZ YANGIN TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Cami-Katedral, tarih boyunca üçüncü kez yangınla karşılaştı. İlk yangın 29 Mayıs 1910’da elektrik hatlarından, ikincisi 5 Temmuz 2001’de aşırı sıcaklar nedeniyle arşiv bölümünde çıkmıştı.

ENDÜLÜS'ÜN EN BÜYÜK İSLAM ESERLERİNDEN

786 yılında Endülüs Emevileri hükümdarı I. Abdurrahman döneminde yapımına başlanan Kurtuba Ulu Camisi, yüzyıllar içinde genişletilerek 100’den fazla mermer sütuna kavuştu. 1236’da Kastilya Krallığı’nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürülen yapı, zamanla tahrip edilerek içine kilise inşa edildi; minaresinin büyük bölümü yıkılıp yerine çan kulesi yapıldı. 1984’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren eser, günümüzde hem ibadet hem de turistik amaçla kullanılmaya devam ediyor.