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- İspanya’da mezbahada kuzulara işkence yapıldı
İspanya’da mezbahada kuzulara işkence yapıldı
Bir mezbahada işçilerin kuzulara şiddet uyguladığı görüntülere ülkede tepki yağdı.
- DHA
- 18.09.2020 - 16:47
İspanya’nın Toledo şehrinde bulunan bir mezbahada işçilerin kuzuları bacaklarından tutarak fırlattığı görüldü.
SOPAYLA VURDULAR, TEKMELEDİLER
İşçilerin aynı zamanda kuzuları tekmelediği ve sopayla vurarak şiddet uyguladığı anlar ise görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
DERNEK HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ülkedeki hayvan hakları derneği NGO Equalia harekete geçti.
İspanya'da mezbahada kuzulara işkence İZLE
SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İSTENDİ
Dernek, İspanyol yetkilerinden mezbahadaki işçiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.