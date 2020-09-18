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    İspanya’da mezbahada kuzulara işkence yapıldı

    Bir mezbahada işçilerin kuzulara şiddet uyguladığı görüntülere ülkede tepki yağdı.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 16:47
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    İspanya’da mezbahada kuzulara işkence yapıldı

    İspanya’nın Toledo şehrinde bulunan bir mezbahada işçilerin kuzuları bacaklarından tutarak fırlattığı görüldü.

    SOPAYLA VURDULAR, TEKMELEDİLER

    İşçilerin aynı zamanda kuzuları tekmelediği ve sopayla vurarak şiddet uyguladığı anlar ise görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

    DERNEK HAREKETE GEÇTİ

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ülkedeki hayvan hakları derneği NGO Equalia harekete geçti.

    İspanya'da mezbahada kuzulara işkence İZLE

    SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İSTENDİ

    Dernek, İspanyol yetkilerinden mezbahadaki işçiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

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