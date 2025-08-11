İspanya'da Müslümanların namaz kılmasını yasaklayan kararın iptali istendi

İspanya'da, nüfusu 27 bin olan ve 1500 kadar Müslüman'ın yaşadığı Jumilla'da, aşırı sağcı Vox partisinin girişimi ve belediye meclisinde iktidarda olan sağcı PP'nin desteğiyle Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlamalarına yasak getirme kararı alındı.

Ancak İspanya'nın azınlık sol koalisyon hükümeti, bu kararın iptalini istedi.

İspanya'da ilk kez Müslümanlara bu tip bir engelleme getiren İslamofobik girişim büyük tepki aldı.

KARARIN İPTALİ İÇİN MECLİSE BAŞVURDU

Hükümet, Müslümanların dini bayramlarında (Ramazan ve Kurban) kamusal spor merkezlerinde bayram namazı kılmalarını yasaklayan PP ile Vox'un anlaşmasıyla alınan kararın, din özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle iptali için Jumilla Belediye Meclisine başvurdu.

"MÜSLÜMAN HALKIN TEMEL DİN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLİYOR"

İspanyol basınına açıklama yapan hükümet kaynakları, "Yıllardır devam eden bir kutlama, sağ ve aşırı sağın yerel ve bölgesel hükümetleri tarafından keyfi olarak kısıtlanıyor ve Müslüman toplumunun temel din özgürlüğü hakkı ihlal ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet, Jumilla Belediyesinde alınan kararın İspanya Anayasası'na aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

PARTİYE 'IRKÇI SÖYLEMLER YAYDIĞI' GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Spor merkezlerinin sosyokültürel faaliyetler için kullanılmasına izin verildiğini hatırlatan hükümet, aşırı sağ ve sağın Jumilla'da aldığı kararın gerekçelerinin asılsız olduğunu, Müslümanların bayram kutlamaları yasaklanarak ayrımcılık yapıldığını vurguladı.

Diğer yandan Nefret Suçları ile Mücadele Savcılığı, "ırkçı, nefret içerikli söylemleri yaydığı" iddiasıyla Jandarma'dan aşırı sağcı Vox partisi hakkında soruşturma başlatmasını istedi.