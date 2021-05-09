Ülkede olağanüstü hal döneminde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma ve misafirliğe gitme yasağı ile bar ve restoranlara getirilen müşteri kısıtlamaları kaldırıldı.

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana uygulanan olağanüstü hal sona erdi.

Sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla olağanüstü hal uygulamasının yaklaşık 7 ay sonra sona ermesiyle İspanya'da gençler, özellikle büyük kentlerde meydanlara akın etti, kalabalık gruplar halinde geç saatlere kadar açık alanlarda eğlendi.

BAZI YERLERDE TAŞKINLIK ÇIKTI

Olağanüstü halin resmi olarak kalkmasını beklemeden cumartesi günü Barselona'daki plajlar neredeyse dolarken, başkent Madrid'deki Sol ve 2 Mayıs meydanlarına akın eden gençler de gece saatlerinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı.

Polis, bazı yerlerde taşkınlıkların çıkması üzerine gençlere müdahale ederek, meydanları boşaltmak zorunda kaldı.

Ülkede olağanüstü hal döneminde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma ve misafirliğe gitme yasağı ile bar ve restoranlara getirilen müşteri kısıtlamaları kaldırıldı.

İspanya’da olağanüstü hal bitti VİDEO

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KORONAVİRÜS AŞISI TAMAMLANANLARIN SAYISI 6 MİLYON

İspanya genelinde mevcut durumda her 100 bin kişide koronavirüs tespit edilenlerin ortalaması 198 olurken, bu sayı Madrid ve Bask, Navarra, Aragon ve Katalonya özerk bölgelerinde aşırı riski olarak kabul edilen 250'nin üzerinde bulunuyor.

Ülkede, 2 bin 183'ü yoğun bakımda 8 bin 605 koronavirüs hastası hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

Ülke genelinde yüzde 21.85 olan yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid'de yüzde 42, Bask'ta yüzde 37 ve Katalonya'da yüzde 35 ile öne çıkıyor.

Son dönemde hızlandırılan aşılama çalışmalarıyla şu anda koronavirüs aşısı tamamlananların sayısı 6 milyonu (nüfusun yüzde 12.6'sı) buldu.

BAZI BÖLGELER 2 HAFTA DAHA KISITLANACAK

Hükümetin, tedbirleri devam ettirmek isteyen bazı özerk yönetimlerin aldıkları kararların geçerliliğini yerel mahkemelere bırakması ise kargaşaya neden oldu.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasından Balear, Valensiya, Navarra ve Kanarya Adaları'nın gece sokma çıkma yasağını iki hafta daha devam ettirme talepleri mahkeme tarafından kabul edilirken, Bask özerk hükümetinin bu yöndeki kararını mahkeme reddetti.