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    İspanya'da orman yangını

    Girona kentinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 110 hektarlık alanı küle çevirdi.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 12:01
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    İspanya'da orman yangını

    İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nde yer alan Girona kentinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede yayılırken, bölgenin tamamını yoğun duman sardı.

    110 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

    Yangını söndürmek için 60 itfaiye ekibinin yoğun çaba harcadığı çalışmalara havadan da helikopterle destek verildi.

    Yaklaşık 110 hektarlık alan küle dönerken, itfaiye erleri yeni sıcak hava dalgasının gelmesiyle bugün yangının şiddetini arttırmasından endişe ediyor.

    İspanya'da orman yangını ViDEO

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